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30 июля, 20:54

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Глава МО Израиля: "Хезболлах" перешла красную линию

Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" перешла красную линию

Фото: ТАСС/АР/Maya Alleruzzo

Вооруженные формирования ливанской шиитской организации "Хезболлах" перешли красную линию, заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант на своей странице в соцсети X после удара армии страны по столице Ливана.

Об обстреле Бейрута со стороны израильских военных стало известно вечером 30 июля. В армии страны подчеркнули, что целью удара стал один из командиров "Хезболлах". По данным военнослужащих, он ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 израильских детей.

Организация нанесла удар по футбольному полю, где играли дети и подростки, в друзском поселке на контролируемых Израилем Голанских высотах 27 июля.

Сперва сообщалось о не менее 9 погибших детях и более 30 раненых подростках, однако спустя некоторое время число погибших увеличилось. Возросло и количество раненых: шесть человек находились в тяжелом состоянии, три – в средней степени тяжести, а у 10 врачи диагностировали легкие травмы.

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