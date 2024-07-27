Девять детей и подростков погибли при обстреле поселка на Голанах

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Не менее 9 детей погибли и свыше 30 подростков ранены в результате обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, который находится на контролируемых израильской стороной Голанских высотах рядом с Сирией. Об этом сообщил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

По его словам, в момент удара дети и подростки играли на детской площадке. Гендельман уточнил, что израильская сторона возлагает за произошедшее ответственность на Ливан и шиитскую организацию "Хезболлах". Он также сообщил, что Израиль уже готовит ответный удар и примет меры для защиты северной части территории.

"Это серьезная эскалация. Ливан и террористическая организация "Хезболлах", действующая под руководством Ирана, несут ответственность за агрессию и ее последствия", – добавил Гендельман.

"Хезболлах", в свою очередь, опровергает свою причастность к запуску ракеты по поселку Мадждаль-Шамс.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

Посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что ситуация вдоль голубой линии между Ливаном и Израилем взрывоопасна, но ливанцы не хотят войны. Он подчеркнул, что сохраняется угроза разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана.

Однако в апреле Ливан запустил в сторону Израиля примерно 10 ракет "Катюша" в поддержку палестинского народа в секторе Газа, о чем сообщило движение "Хезболлах". При этом, по информации 13-го канала израильского телевидения, на севере Израиля зафиксировали около 50 пусков ракет со стороны Ливана, в связи с чем сирены воздушной тревоги сработали в нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот.

