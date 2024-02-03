Ситуация на границе между Ливаном и Израилем взрывоопасна – посол РФ

Фото: 123RF/sezerozger

Ситуация вдоль голубой линии между Ливаном и Израилем взрывоопасна, но ливанцы не хотят войны, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков.

Он подчеркнул, что сохраняется угроза разрастания боевых действий в регионе, в том числе на территории Ливана. При этом власти страны в целом контролируют ситуацию.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

Ранее в МИД РФ сообщили, что конфликт между Палестиной и Израилем рискует стать кризисом регионального масштаба, распространившись на Ливан, Сирию, Ирак и страны Красного моря. Существует угроза массового переселения палестинцев из сектора Газа и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию.

В министерстве считают, что Совбез ООН "до сих пор не может выполнить" свой мандат, так как США противодействуют прекращению кровопролития в зоне эскалации. Дипломаты уточнили, что из-за американцев обе принятые резолюции Совбеза не содержат требования о "немедленном и повсеместном" прекращении огня.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС