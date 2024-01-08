ЦАХАЛ ликвидировал в Сирии члена ХАМАС, отвечавшего за пуски ракет в сторону Израиля

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Сирии члена радикальной палестинской организации ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону израильской территории. Об этом сообщается в телеграм-канале армейской пресс-службы.

"ЦАХАЛ ликвидировал в районе населенного пункта Бейт-Джин в Сирии террориста из ХАМАС Хасана Акаше, одного из главных организаторов ракетных обстрелов Израиля с сирийской территории в последние недели", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" погиб в Ливане в результате удара израильской стороны. Израиль атаковал юг Ливана, во время удара мужчина находился в машине. Позже в "Хезболлах" подтвердили гибель одного из своих военных командиров.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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