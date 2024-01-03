ХАМАС решил прекратить любые переговоры с Израилем после атаки в Бейруте – СМИ

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Палестинская радикальная группировка ХАМАС сообщила посредникам, участвующим в контактах с Израилем, о прекращении любых переговоров по освобождению заложников или перемирию после убийства в Бейруте члена ХАМАС Салеха аль-Арури, а также нескольких его соратников. Об этом сообщает Al-Arabiya.

По информации журналистов, аль-Арури был одним из главных действующих лиц, представлявших ХАМАС на встречах с посредниками. Он пытался добиться большего взаимопонимания при достижении временного перемирия в секторе Газа.

Издание уточняет, что в данный момент представители Египта и Катара стараются сделать все возможное, чтобы не допустить нового витка эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при подрыве офиса ХАМАС в Южном Бейруте в Ливане. Еще несколько человек получили травмы и ранения. По информации СМИ, удар по объекту был совершен израильскими силами с помощью беспилотника.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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