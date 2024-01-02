Четыре человека погибли при подрыве офиса ХАМАС в Бейруте – СМИ

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Четыре человека погибли при подрыве офиса радикальной палестинской группировки ХАМАС в Южном Бейруте в Ливане. Об этом сообщает агентство NNA.

Еще несколько человек получили травмы и ранения. Их число уточняется. При этом, как сообщил один из представителей ХАМАС, глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан не пострадал от взрыва.

По информации агентства, удар по объекту был совершен израильскими силами с помощью беспилотника.

С 7 октября 2023 года между ХАМАС и Израилем идут боевые действия. Они начались после того, как радикалы выпустили в сторону еврейского государства тысячи ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа будет продолжаться еще несколько месяцев. Боевые действия продлятся, пока Израиль не достигнет поставленных целей, добавил он.

