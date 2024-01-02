02 января, 19:47Происшествия
Четыре человека погибли при подрыве офиса ХАМАС в Бейруте – СМИ
Фото: телеграм-канал Readovka
Четыре человека погибли при подрыве офиса радикальной палестинской группировки ХАМАС в Южном Бейруте в Ливане. Об этом сообщает агентство NNA.
Еще несколько человек получили травмы и ранения. Их число уточняется. При этом, как сообщил один из представителей ХАМАС, глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан не пострадал от взрыва.
По информации агентства, удар по объекту был совершен израильскими силами с помощью беспилотника.
С 7 октября 2023 года между ХАМАС и Израилем идут боевые действия. Они начались после того, как радикалы выпустили в сторону еврейского государства тысячи ракет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа будет продолжаться еще несколько месяцев. Боевые действия продлятся, пока Израиль не достигнет поставленных целей, добавил он.
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