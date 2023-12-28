В секторе Газа остается небольшое количество граждан РФ – МИД

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В секторе Газа остается небольшое количество российских граждан. Об этом сообщил директор Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач, передает ТАСС.

Он пояснил, что они либо не получили разрешения соответствующих властей, либо добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников. Дипломат отметил, что загранпредставительства стараются оказывать им помощь уже на индивидуальной основе.

Горлач также рассказал, что российская сторона получила разрешения на эвакуацию через КПП "Рафах" для порядка 1,3 тысячи человек. Среди эвакуированных Россией из сектора Газа, помимо россиян и палестинцев, были граждане Украины, Швеции, Марокко и Киргизии.

К настоящему времени через КПП "Рафах" вышли и уже прибыли спецрейсами МЧС России 1 125 человек, из которых 644 – граждане России.

23 декабря член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан позитивно оценил действия делегации России в ходе дискуссий в Совете безопасности ООН и голосования по проекту резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

По его словам, "ХАМАС ценит ответственную позицию российской делегации, которая стремилась внести поправки в проект, способствующие прекращению израильской агрессии в анклаве".

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи". С момента эскалации конфликта в секторе Газа погибли 20,4 тысячи человек.