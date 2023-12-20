В МИД заявили, что в дальнейшем эвакуировать россиян из Газы будут индивидуально

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Россия вывезла из сектора Газа почти всех граждан РФ, которые обратились за помощью, далее работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она подчеркнула, что в соответствии с поручением Владимира Путина российские дипмиссии в Тель-Авиве, Каире и Рамалле, профильные подразделения МЧС и МИД РФ и других ведомств обеспечили безопасный вывод на территорию Египта через погранпереход "Рафах" практически всех россиян и их родственников.

Заключительная группа эвакуированных в составе 73 человек прибыла в Москву из Каира 18 декабря, напомнила Захарова.

"Работа по возможным обращениям россиян, которые по разным причинам остаются в секторе Газа, будет продолжена на индивидуальной основе", – заключила она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия проделала огромную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа. Он назвал проделанную работу "очень хорошей" и "нужной".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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