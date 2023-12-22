США заблокировали поправку РФ к резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в Газе

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США заблокировали российскую поправку к резолюции Совета безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал к срочному приостановлению военных действий в Газе, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, а также для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий.

В то же время Совет безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, направленный на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.

19 декабря стало известно, что количество погибших увеличилось до 19 667 человек. Раненных 52 586 человек.



По информации палестинского посла в Вене Салаха Абделя Шафи, конфликт может разгореться и в других странах Ближнего Востока. Он указывает на растущую эскалацию между Израилем и движением "Хезболлах" в соседнем Ливане.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".





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