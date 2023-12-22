США могут заставить Израиль прекратить огонь в Газе, если захотят – посол Палестины

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Если Соединенные Штаты захотят, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа, то они смогут это сделать. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла Палестины в Вене Салаха Абделя Шафи.

Однако, как отметил дипломат, вместо этого Вашингтон только продолжает поддерживать израильскую сторону.

Ранее СМИ сообщали о том, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал США повлиять на Израиль для остановки атак на сектор Газа.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан задал руководству Израиля жесткие вопросы о необходимости перехода к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС