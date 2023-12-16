США задают Израилю жесткие вопросы о необходимости точечных операций к Газе

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан задал руководству Израиля жесткие вопросы о необходимости перехода к операциям низкой интенсивности в секторе Газа. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

"Джейк, как он и поступал буквально с самого начала этого [конфликта], задавал жесткие вопросы, просил израильтян повысить степень, в которой они думают на перспективу и занимаются планированием <...>, проверяют собственные предположения, когда начинают размышлять тут о переходе [к следующему этапу операции в секторе Газа]", – приводит его слова ТАСС.

Кирби заявил, что в целом имеется согласие по поводу того, что переход к операциям меньшей интенсивности станет важным шагом.

Представитель Белого дома рассказал, что Салливан также провел встречу с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, на которой обсуждались перспективы постконфликтной стабилизации в Газе.

Кроме того, Кирби сообщил, что США разделяют оценку Израиля о том, что операция в секторе Газа может продлиться еще несколько месяцев.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.

Количество погибших в секторе Газа после обострения конфликта достигло 18 608 человек.

Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа