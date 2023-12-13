ГА ООН приняла резолюцию по Газе с требованием о прекращении огня

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10 государств, воздержались 23.

Резолюцию подготовили Египет и Мавритания, в тексте документа содержится требование немедленного гуманитарного прекращения огня, безоговорочного освобождения всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа. Кроме того, в резолюции содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе касательно защиты гражданских лиц.

Резолюция с такими же требованиями ранее была заблокирована в Совете безопасности ООН. При этом резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, не обладают юридически обязывающей силой.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что агрессивные действия радикального движения ХАМАС не могут быть основанием для наказания всех палестинцев. Он напомнил, что гуманитарное право предусматривает защиту гражданского населения при любых обстоятельствах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Согласно последним данным, число жертв в секторе Газа из-за израильских ударов выросло до 18 412 человек.

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