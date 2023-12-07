Генсек ООН заявил, что общественный порядок в Газе может скоро рухнуть

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Общественный порядок в секторе Газа скоро окончательно рухнет на фоне постоянных авиаударов со стороны Израиля и невозможности доставить в анклав необходимый объем гуманитарной помощи. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем письме к председателю Совета Безопасности, пишет ТАСС.

Гутерриш вновь призвал объявить в Газе режим гуманитарного прекращения огня, а также заявил об опасности перерастания ситуации в анклаве в катастрофу с необратимыми последствиями для безопасности в данном регионе.

Генсек ООН отметил, что международное сообщество несет ответственность за то, чтобы использовать свое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации и окончания конфликта.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стала похожа на апокалипсис. Он призвал Израиль и группировку ХАМАС срочно принять меры для деэскалации ситуации.

Утром 1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенных рядом с Газой, звучали сигналы тревоги.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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