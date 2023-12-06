Еще два россиянина смогут покинуть сектор Газа 6 декабря

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Погранслужба сектора Газа разрешила покинуть регион еще 296 людям, включая двоих граждан России. Об этом сообщил Rafah Online.

Им разрешат покинуть сектор 6 декабря через КПП "Рафах" и уехать в Египет. Как следует из перечня, в список попали Александр и Анастасия Яакуб 2017 и 2007 года рождения.

В соответствующие списки попали палестинцы, сотрудники международных организаций, жители иностранных государств и обладатели двойного гражданства. Речь идет о гражданах Франции, Италии, Испании, Греции, Великобритании, Аргентины, Португалии, Нидерландов, Турции и Ливана.

В ночь на 5 декабря в Москву прибыл девятый спецборт МЧС России, на борту которого находились 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Врачи провели осмотр россиян и выявили у некоторых неинфекционные заболевания. Одну женщину положили в больницу.

Всего с начала гуманитарной миссии самолеты МЧС России перевезли более 880 человек, из них свыше 380 детей, пожелавших покинуть зону конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее стало известно, что радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, а также не будет вести переговоры с израильской стороной, пока она не прекратит агрессию против палестинского народа и сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". Жертвами израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта уже стали 16 248 человек.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ