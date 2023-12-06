ООН назвала апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

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Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала похожа на апокалипсис. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает "Интерфакс".

"Мои коллеги, работающие в гуманитарной сфере, описали ситуацию как апокалиптическую", – сообщил Тюрк на пресс-конференции в Женеве.

Кроме того, он призвал Израиль и группировку ХАМАС срочно принять меры для деэскалации ситуации. По словам верховного комиссара ООН, он запрашивал разрешение посетить Израиль, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, но оно так и не было получено.

Ранее в ООН заявили о множестве погибших и раненых за первые часы после того, как в зоне палестино-израильского конфликта перестала действовать гуманитарная пауза между сектором Газа и Израилем. Она началась в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) 24 ноября.

Утром 1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенных рядом с Газой, звучали сигналы тревоги.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". Жертвами израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта уже стали 16 248 человек.

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