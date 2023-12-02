Через несколько часов после окончания перемирия в Газе произошло множество смертей – ООН

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Множество людей погибли и были ранены всего за несколько часов после того, как в зоне палестино-израильского конфликта перестала действовать гуманитарная пауза. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Его слова приводит ТАСС.

Как отмечает Гриффитс, за прошедшие семь дней были освобождены заложники, воссоединились семьи, пациенты получили медицинскую помощь. Гуманитарным агентствам удалось поставить товары первой необходимости, в том числе в районы, которые были отрезаны на протяжении недель.

Однако за несколько часов после окончания гуманитарной паузы в Газе были убиты и ранены множество людей.

"Надежды были разрушены", – следует из его заявления.

Гриффитс призвал сохранить прогресс, достигнутый по вопросу поставок гуманитарной помощи, и преумножить его.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.