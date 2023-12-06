Посол Израиля в РФ заявил, что военная операция в Газе может занять несколько месяцев

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Достижение целей израильской военной операции в секторе Газа может занять несколько недель или даже месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова посла Израиля в РФ Александра Бен Цви.

По его словам, планирование операции зависит от успехов по военной части.

Дипломат также прокомментировал утверждение, что на юге Газы не осталось безопасных мест после переноса туда боевых действий. Бен Цви подчеркнул, что армия Израиля поделила данную зону анклава на определенные участки и заранее говорит местным жителям, из какого участка уходить, чтобы они не подвергались опасности.

Ранее глава службы общей безопасности Израиля Ронен Бар заявил, что Израиль ликвидирует всех членов радикальной палестинской группировки ХАМАС по всему миру. Он добавил, что даже если на выполнение этой цели потребуется несколько лет, она будет достигнута.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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