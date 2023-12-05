Число погибших в секторе Газа превысило 16 тысяч

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Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 16 248 человек. Об этом пишет Al Hadath, ссылаясь на данные министерства здравоохранения Палестины.

В ведомстве также сообщили о 43 616 граждан, получивших травмы в результате обстрелов. При этом 7 600 человек считаются без вести пропавшими.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом движение ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.