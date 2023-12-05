Армия Ливана заявила о гибели солдата при израильском обстреле

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Один солдат армии Ливана погиб, еще трое пострадали на юге страны из-за обстрела со стороны Израиля. Об этом сказано в заявлении ливанской армии, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы, 5 декабря военный пост армии в районе Ан-Наби Овейда – Аль-Адайса был обстрелян Израилем. В связи с этим один военнослужащий погиб, еще трое ранены. Пострадавших привезли в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Ситуация на юге Ливана обострилась после начала боев в секторе Газа. Так, израильский ЦАХАЛ и ливанские военные "Хезболлах" постоянно осуществляют обстрелы позиций друг друга в районах границы.

Ранее израильские истребители нанесли удары по пусковым установкам, объектам инфраструктуры и военному комплексу ливанского шиитского движения "Хезболлах". Отмечается, что удары были нанесены в ответ на ракетные запуски с территории Ливана по еврейскому государству.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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