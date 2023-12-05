Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

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Израильские истребители нанесли удары по пусковым установкам, объектам инфраструктуры и военному комплексу ливанского шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на ракетные запуски с территории Ливана по еврейскому государству.

Ранее сообщалось, что после израильского обстрела школы "Салах-эд-Дин" в городе Газа на севере палестинского анклава жертвами стали 52 человека.

До этого глава службы общей безопасности Израиля Ронен Бар заявил, что Израиль ликвидирует всех членов радикальной палестинской группировки ХАМАС по всему миру. По его словам, даже если на выполнение этой цели потребуется несколько лет, она будет достигнута.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ