Более 50 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа – СМИ

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После обстрела школы "Салах-эд-Дин" в городе Газа на севере палестинского анклава жертвами стали 52 человека. Об этом сообщает телеканал Ash-Sharq, ссылаясь на администрацию больницы "Аль-Ахли".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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