В Минздраве Газы сообщили о начале эвакуации раненых из индонезийской больницы

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Представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что началась эвакуация раненых из индонезийской больницы на юг анклава. Об этом он сообщил изданию Al-Jazeera.

По его словам, на данный момент силами органов ООН и Красного креста удалось вывести около 100 человек, некоторые из пострадавших были эвакуированы в больницу Аль-Наср в Хан-Юнисе. В индонезийской больнице остаются еще около 400 раненых.

Ранее генеральный директор Минздрава Газы Мунир аль-Бурш заявил, что медицинские услуги больше недоступны на севере анклава, о чем свидетельствуют действия израильских военных в индонезийской больнице.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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