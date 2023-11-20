Не менее 12 человек погибли в результате обстрела Израилем школы в Газе

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По меньшей мере 12 человек погибли в результате артиллерийского обстрела Армией Израиля школы в секторе Газа, в которой укрываются беженцы, сообщает ТАСС.

Еще десятки человек получили ранения. Известно, что в школе, по которой был нанесен удар, в настоящий момент находятся около двух тысяч человек.

Учебное заведение, принадлежащее агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, расположено в районе лагеря Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ