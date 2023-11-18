ВС Израиля отстранили от службы солдата, бросившего гранату в мечеть

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Армия обороны Израиля отстранила от службы военнослужащего, бросившего гранату в мечеть, сообщает газета Times of Israel.

Инцидент произошел в мечети в деревне Будрус на Западном берегу реки Иордан. Израильский военный забросил в здание светошумовую гранату в тот момент, когда имам созывал верующих на утреннюю молитву.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.