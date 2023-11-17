В Газе заявили о 12 тысячах погибших при израильских ударах

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Количество жертв в секторе Газа с начала конфликта на Ближнем Востоке составило 12 тысяч человек, среди них – 5 тысяч детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиа офис властей анклава.

Уточняется, что число пропавших без вести в секторе Газа, включая людей, находящихся под завалами, с начала боев превысило 3 750 человек.

Ранее директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сильмия сообщил о гибели всех пациентов, которые лежали в отделении реанимации из-за недельной блокады медучреждения в секторе Газа военнослужащими Израиля. По его словам, пациенты, находящиеся в критическом состоянии, тоже погибнут.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ