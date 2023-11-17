В больнице Газы сообщили о гибели всех пациентов в реанимации из-за действий Израиля

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Все пациенты, которые лежали в отделении реанимации больницы "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, скончались из-за недельной блокады медучреждения военнослужащими Израиля. Об этом телеканалу Sky News Arabia сообщил директор медицинского комплекса Мухаммед Абу Сильмия.

По его словам, с начала блокады скончалось уже свыше 54 человек. При этом он выразил мнение о том, что пациенты, находящиеся в критическом состоянии, тоже погибнут.

"Внутренне перемещенные лица также находятся в ужасных гуманитарных условиях. Больница превратилась в кладбище, тюрьму и израильские казармы одновременно", – отметил директор "Аш-Шифа".

Кроме того, Абу Сильмия подчеркнул, что военнослужащие Израиля стреляют по всему, что движется на территории больницы.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к боевой операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе.

Впоследствии представитель армии заявил, что в больнице было обнаружено вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС. СМИ также сообщали, что Израиль может приостановить операцию в Газе после взятия под контроль "Аш-Шифы".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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