Армия Израиля заявила, что нашла в больнице "Аш-Шифа" оружие и штаб ХАМАС

Фото: ТАСС/AP/Israel Defense Forces

Израильские военные продолжают прочесывать здание больницы "Аш-Шифа" в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. Такое заявление сделал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Мы обнаружили в больнице вооружение, разведданные, военную технику и оборудование. Кроме того, мы обнаружили командный штаб, средства связи, принадлежащие ХАМАС. Оборудование и материалы проверяются нашими разведслужбами", – приводит его слова ТАСС.

Хагари заявил, что военные Израиля продолжат прочесывать больницу на основании разведданных. По его словам, израильские военнослужащие находятся в постоянном контакте с персоналом клиники для обеспечения эвакуации пациентов. Он отметил, что в течение дня в больницу были переданы предметы для младенцев, медицинское оборудование и лекарства.

По версии представителя израильской армии, "Аш-Шифа" и другие больницы служили для ХАМАС убежищем.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к боевой операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе. В армии Израиля подчеркнули, что их военные стараются не навредить мирным жителям и заявили, что помогли осуществить широкомасштабную эвакуацию больницы.

11 ноября израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в Газе. В непосредственной близости от здания учреждения начались бои. По данным прессы, персонал не мог покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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