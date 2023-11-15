Войска Израиля начали точечную операцию в больнице "Аш-Шифа" в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к боевой операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Об этом сообщает телеканал "360".

"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице "Аш-Шифа", – говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что израильская сторона ведет войну с радикальной группировкой, а не гражданским населением анклава. В армии Израиля подчеркнули, что их военные стараются не навредить мирным жителям. Кроме того, израильские военные помогли осуществить широкомасштабную эвакуацию больницы, уточнили в ЦАХАЛ.

Как утверждает RT, армия Израиля приступила к штурму здания больницы в секторе Газа. По данным издания, израильские бойцы через громкоговорители просят пациентов и беженцев встать и поднять руки, чтобы военные вошли для проверки.

Ранее в СМИ писали, что ЦАХАЛ уведомила медперсонал больничного комплекса "Аш-Шифа" о намерении в ближайшие минуты взять его штурмом. Отмечалось, что израильские военные вплотную подошли к комплексу.

11 ноября израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в Газе. В непосредственной близости от здания учреждения начались бои. По данным прессы, персонал не мог покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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