Израиль может приостановить операцию в Газе после взятия под контроль "Аш-Шифы" – СМИ

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Израиль будет готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над больницей "Аш-Шифа". Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Financial Times.

"Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную паузу после взятия под контроль всей "Аш-Шифы", – указано в сообщении.

По данным источника, израильская армия собирается использовать эту паузу, чтобы обработать полученные разведданные и укрепить линии снабжения через анклав. Впоследствии израильские военные сосредоточатся на проведении операций на востоке и в центре города Газа.

Источник также уточнил, что Израиль дал понять партнерам, что взятие больницы является символической вехой в операции в анклаве.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к боевой операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Впоследствии представитель армии заявил, что в больнице было обнаружено вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС.

Портал Axios также сообщил, что операция Израиля, проведенная в больнице "Аш-Шифа", разозлила ХАМАС и может усложнить переговоры по поводу освобождения заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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