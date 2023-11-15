Израиль и ХАМАС обсуждают длительность прекращения огня для освобождения пленных – СМИ

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Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС о пленных сосредоточены на количестве дней, в течение которых будет соблюдаться режим прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

"Переговоры между Израилем и ХАМАС о возможной сделке об освобождении заложников... сосредоточены на том, в течение скольких дней Израиль позволит прекратить огонь в обмен на то, чтобы ХАМАС отпустил некоторых заложников", – указано в сообщении.

Сообщается, что катарские посредники передали Израилю ряд предложений от ХАМАС, в том числе движение предложило отпустить 18 пленных в обмен на три дня прекращения огня. Израиль, в свою очередь, отверг такое предложение, заявив, что за освобождение такого количества людей согласится максимум на сутки паузы в боевых действиях.

Другое предложение ХАМАС предполагает постепенное освобождение заложников в течение нескольких дней. Движение требует пятидневного прекращения огня, в то время как Израиль не соглашается на срок, превышающий три дня. Кроме того, согласно плану, Тель-Авив должен отпустить женщин, подростков и пожилых людей, содержащихся в израильских тюрьмах и разрешить завоз на территорию сектора Газа топлива.

Источники также сообщают, что операция Израиля, проведенная в больнице "Аш-Шифа", разозлила ХАМАС и может усложнить переговоры.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к боевой операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе. В армии Израиля подчеркнули, что их военные стараются не навредить мирным жителям и заявили, что помогли осуществить широкомасштабную эвакуацию больницы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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