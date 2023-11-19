Больница "Аш-Шифа" в Газе больше не может функционировать – ВОЗ

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать. Об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам главы ВОЗ, больница "Аш-Шифа" больше не может функционировать, так как там нет воды, еды, электричества, топлива и медикаментов. Он заявил, что сотрудники больницы обратились за помощью в эвакуации тех, кому больше не могут предоставить помощь.

"Текущая ситуация невыносима, и ей нет оправдания", – заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также отметил, что сейчас в больнице остаются более трехсот человек, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии. Эвакуация пациентов из больницы на юг сектора Газа будет организована в ближайшие 3 дня.

В субботу израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. В ВОЗ также отметили, что многие пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. В отделении интенсивной терапии остаются два человека без искусственной вентиляции, а 22 пациента нуждаются в операции на почках.

Ранее стало известно, что все пациенты, которые лежали в отделении реанимации больницы "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, скончались из-за недельной блокады медучреждения военнослужащими Израиля.