Воды и еды в медкомплексе Аш-Шифа хватает на 400 человек из более 7 тыс – Минздрав Газы

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Запасов воды и еды в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в секторе Газа хватает только на 400 человек из более чем семи тысяч находящихся там. Продовольствие не поступает с начала операции Израиля в больнице. Об этом заявил глава Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил аль-Кудра, внутри комплекса находится от семи до десяти тысяч человек, среди которых беженцы, медперсонал, раненые. При этом запасов продовольствия хватит только на 400 человек. Он также подчеркнул, что еда, вода, медикаменты и топливо не поступают с начала окружения Израилем больницы.

Ранее стало известно, что все пациенты, которые лежали в отделении реанимации больницы "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, скончались из-за недельной блокады медучреждения военнослужащими Израиля.

Также сообщается, что израильские власти дали согласие на ограниченную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить там распространение эпидемий.