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Услуги связи и интернет частично восстановлены в некоторых районах сектора Газа после поставки топлива для генераторов. Об это сообщает палестинская телекоммуникационная компания Paltel в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что частичное восстановление телекоммуникационных услуг в различных районах сектора газа произошло после ограниченного количества топлива для работы генераторов.

В четверг компания сообщила, что все телекоммуникации в секторе Газа стали недоступны из-за исчерпания доступных энергоресурсов.

Ранее стало известно, что все пациенты, которые лежали в отделении реанимации больницы "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, скончались из-за недельной блокады медучреждения военнослужащими Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".