Путин заявил об отсутствии текущих перспектив восстановления культобъектов в Газе

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На данный момент нет никаких условий для работы по восстановлению культурных объектов в секторе Газа, заявил Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

"Я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, у каждого свое мнение, но там ужасные вещи происходят", – сказал президент РФ в ответ на вопрос, готова ли Россия распространять опыт восстановления культурных объектов на другие страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Ранее российский лидер неоднократно заявлял, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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