Израиль согласился пропустить топливо в Газу во избежание эпидемий

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Израильские власти дали согласие на ограниченную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить там распространение эпидемий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби.

Как заявил Ханегби, военный кабинет решил удовлетворить особый запрос США о предоставлении двух цистерн в день для очистных сооружений в секторе Газа, которым грозит разрушение из-за отсутствия возможности эксплуатировать системы канализации и водоснабжения, находящиеся в ведении БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

Решение было принято, чтобы предотвратить распространение эпидемий.

"Нам сейчас не нужны эпидемии, которые нанесут вред тамошним мирным жителям, а также нашим бойцам. Если начнутся эпидемии, боевые действия прекратятся", – отметил глава СНБ Израиля.

Ранее стало известно, что услуги связи и интернет частично восстановлены в некоторых районах сектора Газа после поставки топлива для генераторов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".