Более 12,3 тыс человек погибло в секторе Газа с начала эскалации конфликта

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Более 12,3 тысячи человек погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Газы.

Сообщается, что из более чем 12 тысяч погибших 5 тысяч – это дети и подростки, свыше 3,3 тысячи – женщины.

При этом за тот же период ранения в секторе получили более 30 тысяч человек, из них не менее 75 процентов – это женщины и дети. Пропавшими без вести под завалами зданий числятся более 6 тысяч человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.