Около 200 человек погибли в результате удара по школе в секторе Газа – СМИ

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Около 200 человек погибли в результате атаки на школу Аль-Фахура в секторе Газа. О происшествии пишет Al Jazeera.

"В результате израильского взрыва в школе Аль-Фахура погибло около 200 человек", – говорится в материале.

В начале ноября сообщалось о гибели десятков человек при бомбежке армией Израиля по школе Усамы бен Заира в районе Аль-Сафтави в секторе Газа. По данным СМИ, там могли скрываться сотни палестинцев.

В результате ударов было разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ во время рейдов израильской авиации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ