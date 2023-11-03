Более 20 человек погибли при атаке израильских сил на школу в секторе Газа

Фото: AP/Ariel Schalit

Десятки человек погибли при бомбежке армией Израиля по школе в секторе Газа вечером 3 ноября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В школе Усамы бен Заира в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, где скрывались сотни палестинцев, десятки человек были убиты и ранены после удара израильских сил. По сообщениям СМИ, десятки человек получили ранения.

Сообщается, что в результате ударов было разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ во время рейдов израильской авиации.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.