Не менее 15 человек погибли после атаки на больницу "Аш-Шифа" в Газе – СМИ

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Не менее 15 человек погибли во время атаки ЦАХАЛ по территории, которая прилегает к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно информации СМИ, еще десятки человек получили травмы при обстреле территории у входа в медучреждение.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что израильская сторона совершает множество различных военных преступлений в Газе. Однако, подчеркнула она, только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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