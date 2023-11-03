Армия Израиля вошла в город Газу – СМИ

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в город Газу, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Об этом со ссылкой на израильские источники пишет The Hill.

Представитель ЦАХАЛ уточнил, что силы армии уничтожают бойцов радикального движения ХАМАС в ближнем бою, а боевые корабли и авиация помогают наносить удары по командным центрам, местам запуска ракет и другой инфраструктуре боевиков.

Сейчас израильские войска уже вошли в центр Газы и сражаются в городской труднодоступной местности, сказал начальник штаба ЦАХАЛ.

Вчера, 2 ноября, в Израиле уже сообщали, что войска ЦАХАЛ окружили город: Армия обороны Израиля прорвала передовые линии обороны ХАМАС в северной части сектора Газа.

Ранее представитель пресс-службы ЦАХАЛ сообщила, что в случае необходимости армия готова расширить операцию и на южную часть сектора.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.

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