Число погибших палестинцев на Западном берегу достигло 143

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Число погибших палестинцев на Западном берегу при обстреле со стороны Израиля увеличилось до 143, сообщает в своем телеграм-канале Минздрав Палестины.

В министерстве здравоохранения страны отметили, что за прошедшую ночь в ходе рейдов израильских военных на Западном берегу порядка девяти человек погибли, десятки получили ранения. Помимо этого, несколько объектов местной инфраструктуры получили повреждения.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны".

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что с момента эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Он призвал конфликтующие стороны как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в случае необходимости израильская армия готова расширить операцию и на южную часть сектора. В СМИ заявили, что 3 ноября Армия обороны Израиля вошла в город Газу, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль уничтожает радикалов движения ХАМАС.