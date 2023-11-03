Движение ХАМАС заявило о готовности к компромиссу по обмену пленными с Израилем

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Движение ХАМАС согласно пойти на компромисс по обмену пленными с израильской стороной. С таким заявлением выступил представитель руководства палестинского движения Гази Хамад.

"Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу", – сказал он в эфире NBC News.

Хамад пояснил, что в данном случае он говорит о соглашении по освобождению всех заложников – как военных, так и гражданских лиц, а также заключенных. При этом, как отмечает телеканал, есть сомнения, что Израиль пойдет на такие условия.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

По последним данным, подтвержденное число заложников, удерживаемых в секторе Газа, достигло 242 человек.

1 ноября радикальное движение ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.



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