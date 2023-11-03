Израильские истребители уничтожили командующего батальоном ХАМАС в секторе Газа

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Израильские истребители уничтожили командира батальона ХАМАС "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Истребители ЦАХАЛ, действуя на основании точных разведданных, убили командира батальона "Сабра Телль аль-Хава" Мустафу Далула, который с начала войны принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против подразделений ЦАХАЛ в секторе Газа", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в последнее время Далул занимал ряд должностей в батальоне и бригаде радикального палестинского движения в городе Газа.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали.

2 ноября израильские войска завершили окружение города Газа в ходе операции против палестинского радикального движения.



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