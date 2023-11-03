Израильские власти разрывают связи с Газой и запрещают всем ее жителям работать в Израиле

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Израиль прекращает все контакты с сектором Газа и вводит запрет для палестинцев из анклава на работу на израильской территории. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает ТАСС.

"Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", – указано в сообщении.

Кроме того, военно-политический кабинет вычтет из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа.

7 октября Израиль попал под массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ на это ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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