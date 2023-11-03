"Хезболлах" начнет мобилизацию, если США не остановят войну в Газе – СМИ

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Ливанская группировка "Хезболлах" потребовала от США вынудить израильскую сторону остановить бои в секторе Газа. Об этом рассказала кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники.

По их словам, выполнить требование группировки необходимо до 3 ноября. В этот день должен также выступить глава "Хезболлах" Хасан Насралл. По информации источника, если Израиль не прекратит огонь, то Ливан объявит всеобщую мобилизацию и начнет бои против израильской стороны по всем направлениям.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на разведку США, что Иран готовится ответить на действия Израиля в секторе Газа, но так, чтобы избежать прямого конфликта с ним или с США. По информации, Тегеран знает, что если движение "Хезболла"х добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это может спровоцировать прямое столкновение с Ираном.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.

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