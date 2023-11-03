Разведка США полагает, что Иран готовит ответ Израилю за атаку на Газу – СМИ

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Американская разведка считает, что Иран готовится ответить на действия Израиля в секторе Газа, но так, чтобы избежать прямого конфликта с ним или с США. Об этом со ссылкой на американского чиновника, знакомого с данными разведки, сообщает СNN.

Согласно данным американских разведчиков, Тегеран знает, что если движение "Хезболлах" добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это может спровоцировать прямое столкновение с Ираном, что будет иметь для него разрушительные последствия.

"Вопрос в том, если ХАМАС действительно окажется в беде, согласятся ли "Хезболлах" и Иран на то, чтобы "Хезболлах" начала полномасштабную атаку, чтобы спасти ХАМАС", – указано в сообщении.

Кроме того, в США также испытывают беспокойство из-за эскалации противостояния в регионе. После обострения конфликта Вашингтон сосредоточил в регионе значительные военные силы, указывается в материале.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек