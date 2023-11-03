МЧС РФ доставило в Египет очередную партию гумпомощи для населения Газы

Фото: МЧС России

МЧС РФ доставило в Египет очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, передает ТАСС.

Два спецборта министерства совершили посадку в Каире. Самолеты доставили для жителей Газы 28 тонн груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочный материал.

В МЧС сообщили, что гуманитарную помощь уже передали представителям египетского общества Красного Полумесяца для доставки в сектор Газа.

Отправка гумпомощи осуществилась из подмосковного аэропорта Жуковский на самолетах Ил-76 МЧС России по указанию Владимира Путина. В октябре спецборт МЧС РФ доставил в аэропорт Эль-Ариш в Египет 27 тонн гуманитарной помощи.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 2 ноября отметил, что с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц. Организация призвала стороны конфликта как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.

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