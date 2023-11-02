В ВОЗ заявили, что в Газе перестали работать 14 из 36 больниц

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С момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа перестали работать 14 из 36 больниц, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В Газе 14 из 36 больниц и два специализированных центра не работают из-за нехватки топлива, а также разрушений, нападений и отсутствия безопасности. Больницы, которые остаются открытыми, перегружены на 40% больше, чем они рассчитаны", – написал он на своей странице в соцсети Х.

Всемирная организация здравоохранения призвала стороны конфликта как можно скорее обеспечить условия для доставки гуманитарных грузов.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что количество россиян, записавшихся на эвакуацию из сектора Газа, увеличилось и достигло тысячи человек. По ее словам, Россия продолжает активную работу в этом направлении с властями Израиля, Египта и Палестины.



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