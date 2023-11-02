МИД РФ предпринимает усилия для скорейшего выезда россиян из Газы – посол в Израиле

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МИД России предпринимает все усилия для вывоза россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас ведется активная работа не только со стороны МИД РФ, но и со стороны других ведомств, а также загранучреждений в Каире, Тель-Авиве, Рамалле. Они до сих пор сохраняют контакты с властями Палестины для урегулирования ситуации по эвакуации граждан РФ.

"Мы все усилия прилагаем, чтобы обеспечить скорейший и безопасный выход для россиян из сектора Газа, и уверен, что наши усилия увенчаются успехом", – рассказал он.

Ранее администрация контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" сообщила, что в списке иностранцев, которые 2 ноября смогут уехать из сектора Газа, отсутствуют граждане РФ. В сообщении был прикреплен файл, где обозначены имена и паспортные данные 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Число жертв израильской атаки в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, а еще 22 240 человек ранены.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ