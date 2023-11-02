Администрация КПП "Рафах" сообщила об отсутствии россиян в списке на выезд из Газы

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В списке иностранцев, которые 2 ноября смогут уехать из сектора Газа, отсутствуют граждане РФ. Об этом сообщила администрация контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пограничная служба сектора Газа в ночь на 2 ноября выложила список тех, кто сможет уехать из анклава через КПП "Рафах" на границе с Египтом. В сообщении прикреплен файл, где обозначены имена и паспортные данные 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством, включая 400 американцев.

Кроме того, в списке также присутствуют граждане Бельгии, Бахрейна и Нидерландов, Азербайджана, Венгрии, Швейцарии, Южной Кореи и других стран.

Египет, в свою очередь, сообщил о готовности помочь в эвакуации из Газы через "Рафах" 7 тысяч человек с гражданством более 60 стран. Для этого, как заявили в МИД республики, помощник ведомства Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями иностранных дипломатических миссий.

На встрече помощник обсудил роль зарубежных представительств в эвакуации. По его словам, им необходимо оказать помощь в получении гражданами документов, которые позволят людям въехать в Египет. Так, в МИД республики сообщили о предоставлении иностранцам транзитных виз на КПП при условии, что дипломатические миссии организуют их дальнейшую эвакуацию на родину.

Ранее СМИ сообщали, что несколько российских семей вместе с людьми, имеющими гражданство двух стран, приехали к КПП "Рафах" в Египте. Они якобы ждали разрешения Израиля и Египта на выезд из сектора Газа.

До этого ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и США смогли договориться о выезде через КПП иностранцев и тяжелораненых граждан. Однако стороны не обозначили срок, в течение которого контрольно-пропускной пункт будет открыт.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Число жертв израильской атаки в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, а еще 22 240 человек ранены.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ